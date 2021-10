Conceição assume decisões "que não foram o melhor para a equipa": «Somos todos treinadores no fim do jogo»

Sérgio Conceição admitiu esta sexta-feira que cometeu alguns erros na forma como montou e preparou a equipa para o jogo com o Liverpool, que terminou com pesada derrota do FC Porto na 2.ª jornada da fase de grupos da Champions.





"Vocês percebem o que aconteceu no jogo, o que estava planeado. Houve um central [Pepe] que saiu, outro jogou, não tinha minutos, deu boa resposta e estou contente com o que o Fábio [Cardoso] fez. Dez minutos depois sai um jogador [Otávio] extremamente importante no equilíbrio da equipa, no setor intermédio e no corredor central. No fim do jogo faço a análise. E eu sou extremamente exigente comigo próprio, vocês não imaginam. Sobre aquele jogo sou o melhor treinador do mundo. Vou dissecá-lo até de manhã. Tomo uns cafés e fico ali. Sei que fiz algumas coisas que não foram o melhor para a equipa. Todos somos treinadores no fim do jogo", afirmou o treinador do FC Porto, em resposta a uma pergunta de, na antevisão ao encontro de sábado com o Paços de Ferreira.Na sequência da questão, Conceição garantiu que não está preocupado com as críticas. "As críticas são aquelas que são. Não quero estar a puxar disto ou daquilo. Perguntaram-me na antevisão ao jogo do Liverpool sobre experiencia. Eu falei da nossa experiência. O Zaidu e o Fábio Cardoso estavam no Santa Clara em 2019/20, o Marcano esteve 7 meses parado, o Corona veio da Gold Cup tarde. Tenho outros jogadores mas optei por aqueles. Tenho confiança total naqueles. Tínhamos três jogadores que estiveram no ultimo jogo com o Liverpol. Deles saíram três. Mas pessoas não olham para isso nem querem saber disso. Mas eu também não quero saber que elas não queiram saber. Também é o quinto ano do treinador, já satura, é mau feito, é coiso, é isto e aquio. A minha cara também não é assim grande coisa, para alguns. É capaz de criar algum incomoodo. As pessoas procuram sempre coisas difierentes. Às vezes as coisas diferentes são más e o que nós temos em casa é o melhor", afirmou o técnico dos dragões.Relativamente ao adversário da 8.ª jornada da Liga Bwin, Sérgio Conceição considera que o Paços de Ferreira "continua a ser uma equipa bastante competente". "Saiu um ou outro jogador mas a maior parte continua. Não perdem há alguns jogos, têm muitos jogos esta época e isso permite-lhes perceber as dinâmicas. Vejo uma equipa com qualidade, que não tem nada a perder e que vem aqui tentar aproveitar o nosso momento pós-Champions. Não sei se querem que fale dos jogadores individualmente, mas estou mais focado na minha equipa", analisou.