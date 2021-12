Conceição assume gestão com Rio Ave: «Estamos fora da prova mas temos de ser sérios»

Sérgio Conceição assumiu que o FC Porto irá apresentar-se com caras novas diante do Rio Ave, para a Allianz Cup, uma competição na qual os dragões já têm confirmada a eliminação."A preparação deste jogo é nova naquilo que é este contexto. Estamos fora da competição e temos de fazer um jogo. Estou muito focado no nosso jogo em Vizela [Liga Bwin] mas percebendo que temos um jogo da Taça da Liga e percebendo que vamos representar o FC Porto num jogo oficial. Temos essa responsabilidade de ser sérios e prepará-lo da melhor forma para o ganhar. Gestão? Sim, assumo que vou fazer a gestão do jogo em relação a alguns jogadores que podem estar com mais fadiga em relação a outros. Tenho a certeza que sim", referiu o técnico em conferência de imprensa.