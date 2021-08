Conceição avança equipa do Famalicão e atira: «Querem ter bola? Sabemos o que temos de fazer»

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã (18h00), na segunda jornada da Liga Bwin, diante do Famalicão, fora de portas.





"Espero uma equipa dentro do que foi a imagem que deixou no final da época passada. O treinador é o mesmo, obviamente houve algumas saídas e entradas, mas a estrutura mantém-se. O Famalicão habituou-nos a ser uma equipa muito estável. Tem um treinador que tem feito bons trabalhos, é conhecedor do futebol português, sempre muito positivo na forma como dá uma dinâmica interessante às suas equipas. Na última jornada, perdeu em Paços, poderá haver uma ou outra mudança, no meio-campo, talvez na frente, vamos ver. Devem jogar com o Bruno Rodrigues nas alas, o Jaime na frente, o meio campo poderá entrar o Pepê, com David Tavares e o Assunção. A linha defensiva penso que será a mesma, com o Riccieli e o Dylan a centrais e o Diogo Freitas e o Ruben Lima nas laterais. Não podemos controlar o quer o adversário vai fazer, mas sabemos o que temos de fazer perante uma boa equipa.""Não podemos controlar a estratégia que o adversário prepara para o jogo, não sei o que vai na cabeça do Ivo. Mas nós analisámos as prestações desta equipa na pré-época e no final da época passada e há comportamentos-padrão que percebemos e estamos claramente preparados. Acho que o jogo ganha a sua vida dependendo que fizermos. Depende muito de nós. Se o Famalicão quer ter bola cabe-nos a nós não permitir isso. Não só na posse de bola mas também nos ataques à nossa baliza.""As equipas adversárias tentam surpreender. Precaveem-se e organizam-se de forma diferente do habitual. Eu, enquanto treinador de equipas teoricamente menos fortes, nunca mudei o meu sistema por ir defrontar determinado clube. Já o fiz na Liga dos Campeões, mas isso faz parte da estratégia, respeitando, claro está, esses treinadores. Desde que o tempo útil de jogo seja respeitado, que não haja paragens constantes, que o jogo seja normal, para mim podem vir com uma linha de 5 ou de 6. Cabe-nos a nós desmontar essa estratégia do adversário. Contamos com esses cenários.""Eu sou um treinador que olho para a competência e para a qualidade, não me interessa se tem 18, 28 ou 38, se é negro, branco, amarelo ou cor de rosa... Não olho para isso. Tive a felicidade de encontrar uma geração de jogadores da formação que tiveram transições fantásticas, com vitórias na Youth League, por exemplo, mas o jogador da primeira equipa do FC Porto tem de ter certos requisitos, muitas vezes é preciso algo mais para conquistar um lugar num grupo como o nosso. E fico contente por termos 10 jogadores vindos da formação que adquiriam esses estatuto para serem opção na primeira equipa.""É difícil e gratificante. Há qualidade e soluções para cada uma das posições, apesar de nós, treinadores, acharmos que há sempre ajustes a fazer e que faz sempre falta mais alguém. Eles treinam todos de forma muito forte para conquistarem o seu espaço. Devo confidenciar que a 1ª convocatória desta época foi, dos 4 anos que estou aqui, a que me custou mais deixar alguns jogadores na bancada e outros em casa. Estamos a falar de jogadores que já foram titulares. Há posições para as quais temos várias soluções e soluções de grande quialidade.""Teve a oportunidade de ter algum tempo de descanso depois do final do campeonato. Nós estamos atentos e com comunicação permanente com as diferentes seleções onde eles estavam inseridos. Houve tempo de descanso antes da competição, antes dos treinos houve um período de uma semana com oportunidade de descansar. Não é por aí. Chegando cá mais tarde e sendo um jogador que conhece muito bem o que queremos para a equipa fica mais fácil. Se será titular? Não, não vai jogar a titular."