Conceição chama dois miúdos ao treino do FC Porto

Sérgio Conceição assumiu as dificuldades com lesões no plantel do FC Porto e chamou esta terça-feira dois jovens da equipa B para integrarem o treino dos azuis e brancos.João Marcelo e João Mendes, habituais opções de António Folha na 2ª Liga, estiveram no treino dos 'graúdos' depois de ambos até já se terem estreado pela principal formação dos dragões.Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), João Mário (tratamento) e Manafá (tratamento) são as baixas que o FC Porto regista no boletim clínico. Zaidu está ausente por estar a representar a Nigéria na CAN.