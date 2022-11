Conceição chamou três jovens da equipa B ao treino do plantel principal

Sérgio Conceição chamou três jovens da equipa B ao treino da equipa principal do FC Porto: Roko Runje, Abraham Marcus e Wendel Silva. O guarda-redes croata, o extremo nigeriano e o avançado brasileiro são habitualmente opções de Folha na formação secundária mas aproveitaram a as ausências de vários jogadores, aos serviços das respetivas seleções.O técnico dos dragões também não contou com quatro futebolistas de acordo com o boletim clínico oficial: Evanilson (tratamento), Francisco Meixedo (tratamento), Zaidu (tratamento) e Gabriel Veron (treino condicionado).