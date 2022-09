Conceição comenta expulsão de Taremi: «Obviamente há toda uma campanha...»

Sérgio Conceição considera que há comentadores em Portugal que querem atingir o rendimento desportivo de Mehdi Taremi. O treinador do FC Porto foi instado a comentar a expulsão do iraniano, no jogo com o At. Madrid, e saiu em defesa do iraniano."Se calhar é essa a intenção [atingir o jogador]. Não tive tempo de ver as redes sociais, não sei o que ele escreveu. Um profissional de futebol tem de estar habituado a isto. Graças a Deus somos bem pagos, temos de ouvir as críticas quando são negativas e as que são positivas. Obviamente há toda uma campanha e não vou estar a falar senão os comentadores vêm todos para cima de mim. Olho para outros países e sigo algumas emissões e alguns programas após-jogo e é sempre uma delícia. Falam do que foi a bravura em termos táticos, do que foi a qualidade de um jogador que teve uma nuance. Aqui não, aqui falamos do levantar o braço do Conceição, do Sérgio Conceição que deu uma dura ao jogador no final do jogo, se falei do árbitro… Porquê? Há muitos comentadores que têm qualidade e falam de futebol mas se calhar vende mais falar dessas situações. É uma pescada de rabo na boca. Como vende mais, é melhor falar dessas situações do que do jogo. Nuns casos, por desconhecimento do jogo de alguns, acredito que sim, no caso de outros são quase ‘obrigados’ a falar de temas polémicos. Não tenho problema nenhum em dizer aquilo que sinto", vincou, garantindo que já conversou com o avançado internacional pelo Irão."Converso sempre com os jogadores e conversei também com o Taremi sobre os dados e indicadores físicos que ele tem do jogo, que é sempre um atleta fantástico. Está no top-3 de distância de alta intensidade, por exemplo. Está no top-3 entre os atletas com mais sprints, está no top dos nossos avançados de rotação de bola no meio-campo ofensivo. Dentro dessas conversas, está também o facto de o Taremi, além de goleador, ser um jogador que faz muitas assistências. Isso sim é falar de futebol, é aquilo que eu falo com os meus atletas", reiterou Conceição.