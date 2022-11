Conceição constata após expulsão em Mafra: «Não há nenhum árbitro português no Mundial»

Sérgio Conceição garante que não está ansioso por saber que castigo terá de enfrentar depois de ter sido expulso no jogo com o Mafra."A minha ansiedade tem a ver com outros problemas na vida, sinceramente, o que tem de vir da decisão vai chegar. Se posso ter ansiedade será por problemas bem maiores na vida em relação à forma como vejo o mundo", explicou."Acho que temos de olhar para o futebol em geral e para o que são os treinadores e as equipas técnicas em Portugal, o que as equipas tem feito na Champions, há muita qualidade. Há muitos jogadores presentes nas diferentes seleções, não vai estar nenhum árbitro português no Mundial. Penso que há muito a melhorar em todos os aspetos e na arbitragem também. Quando se é, de certa forma protegido, não vamos melhorar. A arbitragem é protegida porque não temos acesso ao áudio entre o VAR e o árbitro. Se eu digo alguma coisa, é dito de forma que me castiga. Como treinador, tal como os dirigentes, somos analisados pelos resultados, e ao fim de um campeonato perdido, e com mas decisões de um árbitro, sou metido fora e um árbitro até pode ficar uma semana fora, mas é protegido. O futebol português tem de melhorar em tudo, nomeadamente nos bancos, e até eu como treinador. Não vou mudar, posso ser expulso como já fui por festejar de forma efusiva um golo. Já me expulsaram por causa de um olhar fulminante mas vou continuar. Não preciso do futebol, preciso porque sou apaixonado e se vou continuar a ser expulso vão fazer aberturas de programas, mas vou continuar a ser assim. Quando deixar o futebol já será diferente", acrescentou.