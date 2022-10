Conceição dá razão a Amorim: «Equipas que jogam na Europa têm de estar mais protegidas»

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Atlético Madrid, uma partida da 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que se disputa amanhã, a partir das 17h45, no Dragão. A equipa portista, recorde-se, já está apurada para os oitavos de final, ao passo que os colchoneros ficaram de fora."Encaramos este jogo como todos, com o intuito de ganhar e garantir o primeiro lugar. É com esse pensamento que o grupo vai abordar este jogo. Sei que não é fácil nestas coisas, é uma preparação difícil, mais teórica do que no campo, mas chegámos ontem de madrugada. Hoje ainda não vi os jogadores. No treino também não dá para fazer nada de especial, devido às viagens. Tem sido uma densidade competitiva grande. Não tem sido fácil. Também digo sempre que é bom o clube estar em todas as competições, mas de 3 em 3 dias, onde haja o mínimo de horas para se recuperar. Estava a ver as declarações do Rúben Amorim e dou-lhe razão. Não é a 48 horas de um jogo que se adia e provocando o benefício dessas equipas que esperamos que passem, mas prejudicando o FC Porto na Liga. Tem de haver um planeamento no início. Não digo isto agora. Nos outros países, quem joga na Europa, se há essa possibilidade, não joga no campeonato. Chegámos a Portugal na quinta às 4 ou 5 da manhã, no dia a seguir saímos para os Açores e jogámos às 14 nos Açores. O cansaço não é desculpa para tudo, porque temos de ter sempre a mesma determinação, mas há muito a fazer: da nossa parte e e também de quem gere o futebol português, para que as equipas que jogam na Europa estejam mais protegidas"."O que queremos é que os jogadores estejam sempre motivados no máximo, sempre com a capacidade de perceberem que todos os momentos são importantes para a evolução. Sabemos o que é sair de um jogo decisivo da Liga dos Campeões e fazer uma viagem e eu não querendo mudar muito, responsabilizando-me por isso, a verdade é que não fomos a equipa que esperava que fôssemos. Já fiz o contrário, já mudei muitos jogadores e também não deu resultado. O Rúben mexeu no a equipa e perdeu pontos e nós não mudámos e perdemos. Quero que os jogadores estejam tão motivados numa final da Liga dos Campeões como numa eliminatória da Taça. Quero-os sempre motivados. Não facilito nada. Essa exigência também me faz sofrer porque eu até em casa, num jogo com os meus filhos, estou numa exigência máxima para ganhar. Imagine o nível competitivo que tenho na minha profissão"."Este é o próximo jogo, o do Santa Clara já passou. Temos que no mínimo ter no jogo as características que são a base da equipa. Na humildade, no trabalho, na agressividade. Se não formos iguais a nós próprios, fica difícil. Depois de uma vitória com o Sporting, vimos o que aconteceu em Vila do Conde. Depois de Brugge, aconteceu isto. Não devíamos ter perdido pontos e em conversa de grupo percebemos o que fizemos de errado. O caminho faz-se juntos e fortes. O que disse depois do jogo com o Benfica mantenho"."Não há mudanças para se ganhar e pensar no outro jogo. As mudanças são as necessárias para ganhar este jogo e é neste jogo que estou a pensar"."Ainda não estive com ele, em princípio está tudo bem. Está ótimo, está bem. Tem trabalhado bem, tem estado sempre connosco. Jogador experiente, importante no balneário e nos treinos porque anda sempre no máximo. É verdade que estamos limitados. O Pepe está fora, o Veron possivelmente está fora, castigo do Carmo e faltam-nos jogadores na folha. Vou buscar pessoal da Youth League, mas também precisam do jogo para se apurar em 1.º"."Poderá acontecer em função do jogo. Haver nuances diferentes. Não em função da ausência dele, mas do próprio jogo"."A seu tempo falaremos do campeonato. O que disse era em relação ao estado de espírito e continua o mesmo em todas as competições. Aconteceu o que aconteceu aqui com o Brugge e hoje falamos de passar em primeiro. O futebol muda muito rápido""O que vai fazer não faço ideia. O Diego já mudou várias vezes. Como treinador conheço o que faz com a equipa e o que tem feito de bom. Tem ido em todas as competições até ao final. As suas equipas são agressivas, são equipas que defendem de forma muito capaz, que têm qualidade individual e por isso são equipas apetrechadas em termos ofensivos. Da forma como vai abordar amanhã, desconfiamos e olhamos para comportamentos padrão, mas não adivinhamos a estratégia. Temos é de estar preparados"."É sempre uma grande equipa. Tem uma grande equipa técnica, uma grande equipa, tem jogadores que se conhecem muito bem. Eu acho que, independentemente do momento, no final, o Atletico vai fazer uma época positiva. Tem qualidade. Em termos de estrutura é dos maiores em Espanha. A época não se faz só de sucesso, há ciclos, mas estamos a falar de um momento. O nosso não é bom na Liga, tem sido bom na Liga dos Campeões, mas se amanhã não correr bem também falam em crise no FC Porto. Temos de olhar para os momentos e perceber que cada momento pode ser decisivo".