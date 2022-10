Conceição: «David Carmo? Continuo com azia e com dificuldade em aceitar um erro do género»

Sérgio Conceição não poupou críticas a David Carmo no final do jogo da Liga dos Campeões frente ao Club Brugge, palavras sobre as quais foi questionado esta sexta-feira na antevisão ao jogo com o Santa Clara (amanhã, 15H30)."Falo de um jogador porque entendo que o devo fazer. O que fiz no final do último jogo… Eu desculpo tudo, mas tenho mais alguma dificuldade em desculpar situações do género. Temos um grupo que é fantástico, é um grupo de homens muito unido e sério, que por certo percebe o que é a evolução de um jovem jogador, pela inexperiência, não só do David mas de outros que têm poucos jogos a este nível, de Liga dos Campeões, independentemente de aquilo que o David fez não ser aceitável em qualquer lado. Sei que estas minhas palavras dão azo a que se possa encobrir aquilo que foi uma vitória fantástica em Bruge e se fale mais do meu vermelho ou das minhas declarações sobre o David Carmo. A vitória fabulosa já passou. Aquilo que teremos de ter é uma vitória fabulosa amanhã contra o Santa Clara porque isso é o mais importante. Com o David as coisas são o que são. Se me perguntar se estou completamente tranquilo e sem azia sobre isso, é mentira! Continuo com azia e com dificuldade em aceitar um erro do género mas sou eu, sou o que sou. Sou aqui à frente de vocês e sou-o à frente dos jogadores no balneário. A maior qualidade um treinador é ser genuíno. Não tenho de dizer que está tudo bem e no balneário dizer outra coisa. Sou o que sou e assumo a responsabilidade por aquilo que disse em relação a uma ação que um jogador teve que foi negativa e que poderia prejudicar a equipa e todo um trabalho. Um ato que não se deve ter", afirmou.