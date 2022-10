Conceição "desconfia" de elogios e fala de Diogo Costa: «Quando caímos do poleiro o tombo pode ser grande»

Sérgio Conceição reiterou esta sexta-feira os elogios que já deixara a Diogo Costa após a vitória frente ao Club Brugge na quarta-feira. Questionado sobre se as suas palavras tinham sido simplistas face ao trabalho que o guarda-redes do FC Porto fez no jogo da Champions, o treinador foi claro."Demasiado simplista na declaração? Sou [em relação à declaração]. Sou uma pessoa simples, adoro jogar de forma simples, acho que ser simples é ser nobre e ser simplista também. Acho que dizer que ele está lá para isso faz parte porque está. Sou se calhar mais efusivo num momento mais difícil que ele possa ter e oxalá não tenha muitos, a estar do lado do Diogo. Tem-se falado muito. Isto não passa ao lado do jogador porque há muito ruído. O Diogo faz o seu trabalho e está claramente a fazê-lo bem, mas não mais do que isso. Fico sempre desconfiado destes momentos e destes elogios. Nós, estrutura e clube, devemos ter alguma calma. Num momento estamos no poleiro e noutros estamos cá para baixo. Quando caímos do poleiro o tombo pode ser grande e é mau. Eu não quero. É só isso. Disse isso no final do jogo. Tive a oportunidade de dizer que um erro de um jogador não foi um erro técnico, foi outro tipo de erro e sei que me vão perguntar na conferência. Também tive a oportunidade de dizer o que sentir na forma simplista de dizer as coisas", afirmou na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Santa Clara, apontando igualmente ao que dissera de David Carmo