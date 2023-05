Conceição desejado na Arábia Saudita: Al Hilal e Al Ahli fazem mira ao treinador do FC Porto

Sérgio Conceição tem sido dado como alvo para treinar o Nápoles e a Juventus, mas o técnico do FC Porto também tem mercado no Médio Oriente, conforme Record escreveu na sua edição desta quarta-feira.Ora, de acordo com o jornal 'Okaz', da Arábia Saudita, Sérgio Conceição é desejado pelo Al Ahli, clube recém-promovido ao primeiro escalão do futebol daquele país e que foi notícia por se ter recusado a festejar o título da 2.ª divisão, o que até irritou o treinador, Pitso Mosimane, que está de saída do clube.Citando a fonte dessa notícia, a versão saudita do portal 'Goal' acrescenta que também o Al Hilal tem Sérgio Conceição como alvo, no caso para suceder ao argentino Ramín Díaz. Recorde-se que esse clube tem na sua lista de potenciais contratações nomes como o de Mehdi Taremi e Messi, além de contar nos seus quadros com Moussa Marega.