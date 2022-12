Sérgio Conceição desvaloriza recorde de vitórias: «Perante um monstro que era o senhor Pedroto...»

O FC Porto goleou esta quarta-feira o Arouca, por 5-1, num encontro que marcou o regresso das duas equipas ao campeonato após a pausa para o Campeonato do Mundo do Qatar. Mehdi Taremi foi a principal figura da goleada portista - que teve início com um golo de Otávio logo aos 23 segundos de jogo -, apontando um hat-trick.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição falou sobre o recorde de vitórias à frente do comando portista, lembrando o "monstro Pedroto" no dia de aniversário de Pinto da Costa, líder portista que hoje celebra o 85.º aniversário e merece "todo o protagonismo do mundo por tudo o que fez nos últimos 40 anos."



"Normalmente baixo o microfone e eu tenho de me baixar muito para olhar para isso e para um senhor, que é o senhor Pedroto, o mestre Pedroto, e para o aniversário do nosso presidente. Neste caso, isso é insignificante para mim. Se esta vitória coincidir com o título nacional no final da época, aí já posso ficar um bocadinho mais satisfeito. Neste momento estamos a comparar aquilo que são as vitórias, perante um monstro que era o senhor Pedroto, num dia que nem sequer deve ser comparado com o aniversário do nosso presidente que merece todo o protagonismo do mundo hoje por tudo o que fez nos últimos 40 anos", disse, em declarações aos microfones da Sport TV.