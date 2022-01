Conceição: «Díaz e Sérgio Oliveira? Confio muito num presidente que tem 63 títulos no futebol»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As possíveis saídas de Luis Díaz e Sérgio Oliveira foram tema de debate na conferência de imprensa de Sérgio Conceição de antevisão ao duelo entre Estoril e FC Porto, para a 17.ª jornada da Liga Bwin.





O treinador dos dragões preferiu não opinar sobre o facto de os dois jogadores poderem deixar a equipa neste mercado de transferências, afirmando ter total confiança em Jorge Nuno Pinto da Costa. "Confio muito num presidente que tem 63 títulos no futebol naquilo que é a composição do plantel e entradas e saídas do mesmo", atirou o técnico portista.

"A minha preocupação é sempre a de encontrar soluções, esse é o meu papel. Temos dois centrais bastante experientes que gostaríamos de ter e não estão. Em relação ao resto, o futuro próximo, eu falo com o presidente diariamente e estamos de acordo sobre algumas situações que se estão a passar. Não sou adepto número 1 do mercado, mas temos de viver com ele."



Facilitismo depois de duas vitórias sobre o Benfica?

"Eu espero que não. Aquilo que me mostraram [os jogadores] nos treinos é que não mudou nada. Foram duas vitórias importantes para conquistarmos títulos. Nós festejamos títulos e não vitórias, como eu normalmente digo."

Pepê e Luis Díaz podem jogar juntos na mesma equipa?

"Eu não acho que todos os bons jogadores tenham lugar na mesma equipa, porque tem de ser feita por características de jogadores diferentes, mas podem jogar juntos. Os dois podem jogar como segundo avançado. Podem jogar os dois na mesma equipa, sem dúvida."

Balanço dos 10 anos como treinador

"Depois de um almoço que o Rui pagará eu poderei explicar. É um balanço positivo. Se é extraordinário? Acho que não, poderia ter ganho mais, mas faz parte da minha exigência e da minha equipa técnica. Trabalhamos juntos para a cada dia nos desafiarmos a sermos melhores, também muito porque este grupo nos desafia bastante para sermos melhores."

Corona é o principal candidato à lateral?

"O Corona tem trabalhado de forma normal. Não começou esta época como as anteriores e daí a sua menor utilização. É um jogador que se empenha nos treinos, conhece a posição porque já a ocupou e com resultados muito positivos. Em termos de laterais estamos com algumas dificuldades em termos de soluções. O João Mário também não era lateral. Trabalhamos para arranjarmos soluções nas diferentes posições e, nomeadamente, nas que estamos a ter essas dificuldades", terminou.