Conceição e a afirmação dos jogadores da formação do FC Porto: «Equipa e clube ganham com isso»

Na antevisão ao jogo com o Gil Vicente (amanhã, às 21H15), Sérgio Conceição foi questionado esta quinta-feira sobre a afirmação dos jogadores da formação do FC Porto, como Fábio Vieira. O técnico dos dragões não escondeu o "orgulho" pelo trabalho levado a cabo pelos azuis e brancos.





"É o nosso trabalho. Potenciar a capacidade de cada um deles. Orgulhoso? Sim. De ter jogadores que atingem patamares elevados. Equipa e clube ganham com isso. No fundo é o nosso trabalho e dever, fazê-los crescer. Quem não vê o nosso dia-a-dia... fazê-los crescer não só dentro do campo. O que hoje em dia não é fácil num jovem jogador. Acompanhá-los e incutir-lhes. O jovem é um bocadinho menos focado, no geral, do que era há uns anos. Mas tem outras coisas boas. As horas que chega, o que faz antes e depois do treino. Todo esse trabalho e comportamento invisível, até para as equipas técnicas. Quando consigo incutir princípios para ter sucesso fico orgulhoso", afirmou esta quinta-feira.E prosseguiu, abordando a posição na qual Fábio Vieira rende mais: "Depende do que o treinador pede. Quero que os alas ocupem espaço interior, laterais se projetem com largura e profundidade. O Fábio, partindo do 4x4x2, se jogar por fora, vem para o seu espaço. Qualquer dessas posições consegue interpretar bem, de acordo com a estratégia que definimos. Médio ofensivo, ala que provoca movimentos interiores. Pode jogar em qualquer uma e dá boa resposta"."Depende como cada um queira ver as coisas. Lembro-me quando cheguei, foi um ano muito difícil. Praticamente não fizemos contrataçoes, mas tínhamos plantel com Casillas, Maxi, Brahimi, Aboubakar… uma série de grandíssimos jogadores que vieram a confirmar-se como referências no futebol europeu… Mas o ter mais opções depende do que os jogadores derem. Da resposta e crescimento que dão. Mas sinto-me privilegiado ao ver, do banco, a segunda parte. Com os da primeira já não foi bem assim. Tem a ver com a visão do plantel. Agora equilibrados, tivemos sempre. Depois pode estar um ou outro sector da equipa com mais soluçoes. Mas tivemos sempre planteis que conseguimos dar boa resposta."