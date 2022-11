Conceição e a Allianz Cup como 'pedra no sapato': «Não é um título amaldiçoado»

"Em relação ao planeamento, já falei muitas vezes sobre isso. Dar os parabéns à Liga porque consegue pôr a disputa de um troféu neste período, é preciso coragem porque toda a gente olha para as seleções e para o Mundial. Quero os jogadores focados no jogo de amanhã, peço também aos sócios e adeptos do FC Porto para aparecerem. O FC Porto associa-se à ONU com a campanha 'fome zero', apelo para que tragam os bens alimentares para agirmos de forma solidária com alguma instituições aqui do Porto. Queremos os jogadores supermotivados e é importante que o público assim esteja também. Queremos muito chegar à final e sermos mais competentes do que fomos num passado recente.""Desejo boa sorte à nossa Seleção e a todos os treinadores portugueses que estão no Mundial, mesmo que isso implique dois deles defrontarem-se no mesmo grupo. Mas espero que Portugal saia por cima.""Na final não podemos sofrer golos e temos de fazer mais do que o adversário. É muito simples. Desde que cheguei aqui, excetuando no ano passado, em que perdemos o primeiro jogo nos Açores, fizemos sempre prestações muito positivas nesta prova. Não podemos é entrar em superstições, que ainda não ganhamos, que é um título amaldiçoado... Acredito no trabalho dos meus jogadores e estou confiante para começar amanhã a prova.""Vi com mais atenção o Vizela-Chaves e o jogo do Leixões ontem, com o Santa Clara. Os do Mundial à noite sigo com mais atenção.""Não sei se posso falar disso. Falei na antevisão de um jogo com o Marítimo, disse que deviam dar 10 minutos nos jogos se fosse preciso; nesse jogo por acaso houve mesmo 10 minutos de compensação e fui castigado. Depois acabei por não cumprir. Já assisti a jogos no Mundial com 14 minutos e acho que é justo. As equipas de arbitragem estão tão bem apetrechadas, não entendo se isso não acontecer.""É uma mensagem inteligente da parte dele, para dentro, para que os jogadores acreditem que podem fazer aqui um bom jogo e ganhá-lo. Não adivinho a estratégia dele, mas o que posso controlar é o comportamento da minha equipa e dos meus jogadores. Trabalhamos tudo o que é preciso trabalhar, seja na Liga dos Campeões ou na Taça da Liga.""Gostei, dentro de uma dinâmica diferente, gostei. O Taremi igual a si próprio, ao que nos tem habituado aqui. No golo, cheio de inteligência na forma como encontrou aquele espaço para finalizar. E o Eustáquio com uma abrangência daquilo que é seu jogo no campo cada vez melhor. Fico contente por ver os jogadores do FC Porto exibirem-se a esse nível. Espero que aconteça também com os outros que vão entrar em campo.""Não tenho previsão, o departamento médico diz que a resposta aos tratamentos tem sido positiva, mas está fora do jogo de amanhã. Como o Veron e o Zaidu."Como apaixonado pelo futebol consigo desfrutar de um bom jogo e do comportamento das diferentes seleções. Temos olhado para algumas surpresas, até dei o exemplo do Japão e da Alemanha, falei disso aos meus jogadores. Hoje em dia há muito equilíbrio e não existem papões. Há equipas que trabalham de forma séria, muito cultas ao nível tático, mas depois também há o brilho no olho. Vi os japoneses com um brilho no olhar durante o hino, isso é muito demonstrativo do foco, da honra em representar o país. E obviamente o trabalho do campo, o trabalho tático, a preparação ao pormenor, também faz a diferença.""Para o segundo jogo posso ter aqui alguns jogadores das seleções... Penso que é dia 2 que acaba a fase de grupos do Mundial. Espero que a preparação não tenha de ser diferente, não fizemos nada de diferente. A abordagem é a que fazemos sempre, com a preocupação com alguns pontos do adversários. Tenho alguns jogadores da equipa B mas eles sabem da exigência e do que queremos aqui."