Conceição e a ausência de Corona frente ao Arouca: «Não tem nada a ver com o mercado»

O FC Porto regressou este sábado aos triunfos na Liga Bwin ao vencer por 3-0 na receção ao Arouca, em jogo da quarta jornada do campeonato nacional.

No final da partida, Sérgio Conceição garantiu que a ausência de Jesús Corona na ficha de jogo não teve "nada a ver com uma situação de mercado". Já sobre o facto de Sérgio Oliveira não ter saído do banco de suplentes, o técnico assumiu apenas que Vitinha (médio que entrou para a habitual posição do internacional português) está em melhores condições físicas.

"Fomos muito seguros na Madeira, [apenas] permitimos ao adversário fazer um remate que deu em golo. Hoje apresentámos o mesmo 'onze'. Temos dado continuidade ao que fizemos na pré-época. Fizemos a nossa obrigação, que era vencer frente a uma boa equipa, uma equipa competitiva. Foi um bom jogo. Parabéns aos jogadores, aos que jogaram e aos que entraram no decorrer do encontro. São todos importantes. Estamos a terminar um período que é crucial para todos [fecho da janela de mercado]. Esperemos que termine o mais rápido possível", começou por dizer em declarações aos microfones da 'Sport TV'.



As sensações que Marcano tem dado a lateral-esquerdo

"Na Madeira também chegou à frente, é dos jogadores mais resistentes do plantel. Não podemos esquecer quem é que joga na equipa e que permite [também] algumas nuances do jogo. Tem tudo a ver com o trabalho semanal. Não só quando temos a bola. Tem a ver também com a sua qualidade e com a bola 'limpa' pela qualidade do seu pé esquerdo. O Marcano tem estado bem."



Utilização de Otávio numa semana em que realizou poucas sessões de treinos

"O Otávio é verdade que faltou a alguns treinos, mas isso neste momento não é um problema. Fisicamente não perdia absolutamente nada. Bastava que se sentisse bem. O exame que fez não mostrou alguma lesão que pudesse agravar a lesão. Era uma questão de suportar um bocadinho a dor. É um jogador importante na nossa dinâmica."



Ausência de Corona e a não utilização de Sérgio Oliveira

"Se está a referir ao Corona, é fácil. Aquilo que os jogadores fazem, ou melhor, as minhas decisões têm como base os treinos e aquilo que os jogadores dão. Optei por outros jogadores, não tem nada a ver com outra situação de mercado. Neste momento, o Vitinha está melhor que o Sérgio, e foi por isso que entrou. O Sérgio trabalha comigo há cinco anos. É alguém de quem eu gosto muito, tal como o Corona", terminou.