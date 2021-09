Conceição e a conversa ao intervalo: «Precisávamos de coisas diferentes. Fazer cócegas não chega»

O FC Porto goleou este domingo, por 5-0, o Moreirense, em jogo a contar para a sexta jornada da Liga Bwin, num encontro em que Mehdi Taremi e Luis Díaz bisaram e Pepê estreou-se a marcar com a camisola dos dragões.

No final do encontro, Sérgio Conceição elogiou a boa exibição dos seus jogadores, sublinhando que foi preciso alterar alguns aspetos ao intervalo da partida no Estádio do Dragão.

"Chegou, apesar de na primeira parte houve coisas que tivemos de falar ao intervalo porque só ter bola de uma forma passiva não é a minha forma de estar nem pensar o futebol. Tinha jogadores muito capazes com muito nível técnico, mas precisávamos de outras coisas, se não fazemos umas 'cóceguinhas' ao adversário e isso não chega. Mobilidade, ter bola, dar coisas diferentes ao jogo, com capacidade de aumentar a velocidade. A segunda parte foi bem conseguida. Sabíamos que íamos apanhar um adversário com a sua valia, com jogadores que podiam criar perigo no momento da perda da bola. Foi um bom jogo e um bom resultado. Parabéns aos jogadores", começou por dizer Sérgio Conceição, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

"O mais importante é que eu confio no grupo e nos jogadores que tenho à disposição. Hoje, jogaram alguns que não tinham tantos minutos e deram uma boa resposta. Temos um grupo que é competitivo, mas não só contra aquilo que são os adversários mas também no nosso trabalho diário. Para mim, isso é essencial. Cada um dá tudo o que tem para conseguir o seu lugar", continuou o técnico dos dragrões.

Opção de ter alguém mais móvel atrás do avançado

"Hoje era importante ter isso, não dar referências à possível linha de cinco - que não se confirmou - do Moreirense. E foi isso que procurei, com gente que pudesse dar-nos coisas diferentes. Achei que devíamos ter o Vitinha porque tinha características que para o jogo de hoje eram importantes. Olhando para o que foi o último jogo, só o Fábio é que não tinha estado na parte final do jogo em Madrid. Cada um dá o seu melhor e é tudo melhor assim."

Wendell finalmente pronto para ser titular?

"Tem treino na terça-feira. Se justificar durante a semana poderá jogar frente ao Gil Vicente. Temos ainda o Zaidu e o João Mário. Temos jogadores que podem fazer essa posição. Cabe-me a mim decidir depois do trabalho que eles têm de fazer diariamente no Olival", terminou.