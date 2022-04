Conceição e a descida da Académica: «Que as pessoas da região se unam em torno da nossa Briosa»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sérgio Conceição (@sergioconceicaoofficial)

Sérgio Conceição já tinha lamentado ontem a descida da Académica à Liga 3 e este domingo, num post publicado nas redes sociais, o treinador do FC Porto partilhou uma foto dele próprio numa equipa dos estudantes, ainda muito jovem, deixando um apelo."Hoje é um dia triste para os amantes de futebol em geral, e para as gente de Coimbra em particular. Uma Académica forte é um futebol português forte. Precisamos que as pessoas de Coimbra e de toda a região se unam em torno da nossa Briosa. Serei sempre mais um a torcer por um rápido regresso ao lugar que o clube merece", escreveu Conceição.