Conceição e a estratégia para receção ao Moreirense: «Ferir o adversário onde existem debilidades»

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão do jogo com o Moreirense, que se disputa amanhã, às 18 horas, no Estádio do Dragão.





"Esperamos um jogo dentro do que é a dificuldade deste campeonato. O Moreirense, em termos de resultados, não reflete a qualidade da sua equipa e sabemos que individualmente, e mesmo ao nível coletivo, é um grupo com qualidade. Cabe-nos fazer as despesa do jogo e ir à procura dos três pontos.""Esses dois jogos já passaram. Ficaram pelo caminho. Obviamente houve a análise há uns dias do que foi feito no jogo com o Sporting e estamos atentos à prestação da equipa nos seus pontos mais positivos e menos bons. Cada jogo faz parte da nossa análise para percebemos o que temos de fazer. O que conta é o jogo de amanhã, o que passou passou. Estamos sempre sob essa pressão, que o próximo é o mais importante. Tudo o resto que há de vir e o que passou até agora deixa de ter importância.""Fazemos isso de uma forma constante na nossa dinâmica ofensiva, não vai voltar a agora. Tivemos no último jogo Corona e Zaidu; no jogo anterior a esse foi igual.""Há a solução de jogar com dois avançados de raiz, tem sido habitual. Mas pode haver outra. O que conta é a forma como a equipa trabalha no seu processo ofensivo. Dependendo da estratégia para o jogo, pode mudar uma ou outra peça.""O Pepê pode ser uma solução, como o Luis Diaz, o Fábio Vieira... Depois ainda temos o Evanilson, mas há várias soluções para juntar ao primeiro avançado, pode ser o Evanilson e não jogar o Taremi, por exemplo. Cabe-me a mim definir o jogador para tentar desmontar o que será uma boa organização defensiva do adversário.""Vi na imprensa, não é a pensar nesses números que os jogadores se estreiam na Liga dos Campeões, mas é um facto. Quando leio alguns artigos de opinião e ouço pessoas a falarem da nossa prestação na Liga dos Campeões, dizem que tem muito a ver com ADN Porto, com a história, a experiência, mas esses números representam o contrário, não há experiência. Entrar com um símbolo que tem um peso muito grande, uma história muito grande nesta competição é importante, mas não é tudo. Se colocarmos lá 11 sujeitos com a camisola do FC Porto, levam 10 ou 15 do Atlético Madrid. O que joga muito é o trabalho, a organização, os jogadores perceberem que não se pode errar muito nesta competição. Há todo um trabalho que tem dado prestações muito positivas. Há muitos jogadores jovens, que vieram de clubes 'inferiores', que deram uma boa resposta.""O Moreirense, da minha análise, começou por jogar num 4x3x3 contra o Penafiel, na Taça da Liga, e depois foi mudando. Maioritariamente jogou num 3x4x3, depois, com o jogo correndo bem ou mal, muda para 4x3x3 ou 4x4x2, com três médios por vezes, dois deles mais fixos na linha defensiva e um mais próximo do Rafael... Fica difícil prever o que vai acontecer amanhã, mas tenho de conhecer essas diferentes formas de abordar o jogo que o João Henriques tem, os jogadores que podem jogar, que estarão no apoio ao Rafael nas alas... Depende da estratégia do João para o jogo. Cabe-nos ir à procura da vitória, ter as despesas do jogo. E em termos ofensivos termos uma mobilidade constante para ferirmos o adversário onde penso que existem algumas debilidades."