Conceição e a "inconfidência" sobre Manafá: «Se ficar amuado toma um Rennie e isso passa»

No lançamento do jogo com o Famalicão, Sérgio Conceição explicou a sua opção de ter deixado Manafá de fora do encontro com o Belenenses SAD da 1.ª jornada (Zaidu foi titular), cometendo... "uma inconfidência".





"Tem sempre a ver com a semana de treinos. O sol começou a apertar e Manafá confidenciou comigo, logo na altura em que chegou cá: quando o sol aperta ele quebra um bocadinho, é verdade, ele disse-me isso. Não sei se vai ficar amuado comigo por dizer isto, mas passa com um Rennie. Antes do nosso primeiro jogo oficial não teve a mesma disponibilidade das outras semanas, tão simples como isso, e optei pelo Zaidu. Não quer dizer que amanhã aconteça o mesmo. Muito do que são as minhas escolhas não têm a ver só com um jogo. Um jogo é um jogo: os jogadores podem não estar inspirados num determinado dia e no dia a seguir estarem bem no treino. É o exemplo do Wilson, que fez praticamente a pré-época toda e não jogou com o Belenenses SAD. É a resposta que me dão diariamente e as opções que tenho de tomar, sou pago para isso", afirmou.