Conceição e a luz que Pinto da Costa apaga sempre: «Já lhe disse, 'oh presidente, não faça isso'»

Numa altura em que Pinto da Costa comemora 40 anos de presidência do FC Porto (no domingo), Sérgio Conceição foi instado esta sexta-feira a deixar uma mensagem ao dirigente."A primeira mensagem que disse foi há bocado. Quando chego ao meu gabinete tinha a luz acesa, e quando está cá o presidente ele apaga-me sempre a luz. Já lhe disse, 'oh presidente, por favor não faça isso'. Ainda por cima são daquelas que gastam mais se andarmos sempre a desligar ou a ligar...(risos) Ele disse que esteve no meu gabinete a ver umas coisas, não há problema. Não há muitas palavras para dizer a uma pessoa que é considerado o melhor dirigente do Mundo, o mais titulado, uma pessoa que tem capacidade como ninguém de se motivar e motivar os outros para que a vitória esteja sempre em primeiro lugar, é impressionante. A vitória em cada jogo é o serviço mínimo, e por aí vê-se a exigência. Um presente? Se eu fosse capaz, dava-lhe toda a saúde do Mundo para estar no FC Porto muito mais anos", afirmou o treinador na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Portimonense (amanhã, 20H30).E prosseguiu: "Há alguns momentos importantes e interessantes nesta minha história no FC Porto. Dia 17 foi eleito, dia 23 assumiu o comando do clube. Acho que deixaria para essas datas algumas das situações tão positivas que fazem parte da vida do clube e do nosso presidente. Acho que estamos a minimizar o mais importante aqui, o Portimonense, e o que deverão ser os três pontos amanhã".