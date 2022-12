Conceição e a palestra com os jogadores ao intervalo: «Faltava-nos o pensamento de equipa grande»

O FC Porto bateu esta quinta-feira o Chaves por 2-0 e assumiu o comando isolado do grupo A da Allianz Cup, num encontro em que Danny Namaso foi a 'estrela da companhia' portista ao apontar um 'bis'.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição elogiou a prestação do jovem avançado, deixando ainda uma palavra à exibição coletiva da equipa que melhorou da primeira para a segunda parte do encontro. "Fizemos um jogo competente, sério e bem demonstrativo da nossa ambição nesta prova. Entrámos bem e até aos 35 minutos tivemos duas ocasiões para marcar. Depois, o Chaves conseguiu equilibrar. Na segunda parte conseguimos chegar aos golos. Faltou-nos definir melhor, ousar, ir para cima do adversário porque estávamos a trabalhar muito mas faltava-nos o pensamento de equipa grande e foi isso que eu disse aos jogadores. Acho que fizemos uma segunda parte muito bem conseguida e estamos aí na luta."

Ganhou um avançado?

"Conheço o Danny, temos trabalhado e melhorado aquilo que são as suas competências. Não é o jogo de hoje que vai mudar a opinião que tenho sobre ele. Os minutos conquistam-se no treino, tem estado bem e fez o seu trabalho. Quem jogou no lugar do Taremi deu conta do recado. E é isto: um plantel competitivo, que tem foco em disputar esta competição. Ainda não conseguimos [chegar aos quartos de final], falta esse jogo [contra o Vizela], ainda não conseguimos matematicamente, mas vamos preparar o jogo e defrontar um Vizela que tem sempre qualidade, bons valores individuais. Vamos preparar o jogo para vencermos", terminou.