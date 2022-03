Conceição e as fragilidades do Lyon: «Há que perceber o que podemos aproveitar»

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Lyon, relativo à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, que se disputa a partir das 17h45, no Estádio do Dragão."Nós analisamos as equipas, dissecamos ao máximo a qualidade coletiva e individual das mesmas e o Lyon não fugiu à regra. Está a fazer um campeonato não muito dentro da qualidade e do orçamento que tem, mas na Liga Europa deu uma resposta condizente com o seu valor. É uma equipa muito capaz no plano ofensivo, diferente daquela que defrontámos na pré-época, tem evoluído de forma positiva. Tem-se apontado em França algumas fragilidades defensivas, que tem, mas não é por aí. Olhando para a equipa no seu todo, há que perceber o que podemos aproveitar, algumas precauções que podemos ter e olhar para o que temos de fazer como equipa.""Quando se faz 3 jogos por semana ao fim de algum tempo torna-se desgastante. Há um trabalho, não só da equipa técnica, vocês viram que a este treino foram os jogadores menos utilizados e não utilizados no jogo com o Paços. A preparação é mais à base de vídeo, o que não aprecio, gosto muito do trabalho de campo e nestas situações fica mais difícil. Mas de qualquer maneira, o conhecimento é grande, os jogadores conhecem-me bem, sabem o que queremos para o jogo. O trabalho de toda a gente é importante, do departamento médico, à equipa técnica onde está inserido o fisiologista, o Eduardo. Trabalhamos em conjunto para preparar os jogadores de modo a que possam estar a 100 por cento. Pode é haver alguma lesão que não queremos que aconteça.""O conhecimento é importante, mas sou um apaixonado pelo futebol, sigo as principais ligas do mundo e até o nosso futebol distrital. Quando vou a Coimbra vou ver os escalões inferiores, aprendemos sempre. Fui treinador em França, temos um conhecimento grande do que é o campeonato, mas isso não é uma mais-valia porque o treinador do Lyon não é francês e muitos jogadores também não são. Está numa liga muito competitiva, onde tive a oportunidade de trabalhar, assim como em Itália, está nos 5 melhores campeonatos do Mundo. Vantagem não é, as equipas portuguesas passam uma excelente imagem pelo trabalho dos jogadores e das suas equipas técnicas.""Fico sempre contente quando as equipa portuguesas têm bons resultados. Mas tenho de me focar muito no nosso jogo. Estou atento à prestação das outras equipas, mas estou focado no que temos de fazer.""Eles pouparam um ou outro jogador no último jogo, a pensar se calhar neste encontro de amanhã. Acho que pode ser por aí mas isso não vai mudar a nossa postura ou a forma de encarar o jogo. Temos de fazer o nosso trabalho."