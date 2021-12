Conceição e as mudanças na equipa: «Percebo e tenho a humildade para perceber que o Braga é forte»

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito pela forma como o FC Porto se apresentou diante do Sp. Braga, enaltecendo a forma como a equipa soube interpretar aquilo que lhe pediu. Na análise à partida, que os dragões venceram por 1-0 , o treinador assumiu que mudou a pensar na qualidade do adversário."Foi um bom jogo, um excelente jogo, uma boa publicidade para o nosso país, entre duas equipas que lutam pelos mesmos objetivos: tentar chegar ao primeiro lugar no final. Nós entrámos fortes, a perceber o que o Braga fazia e não deixar que essa dinâmica sem bola fluísse. E mais uma vez com 3 ou 4 ocasiões para marcar. Podíamos ter ido com outro resultado, mas também não sei se o Moura estava em fora de jogo no lance da oportunidade do Braga. Na segunda parte fomos na mesma toada, mas pressionar durante 90 minutos não é fácil e às vezes temos de gerir. Nos primeiros 5 a 10 minutos criámos algumas ocasiões. Percebemos a zona e como pressionar e provocar o erro. Não deixando o adversário ligar da forma como gosta nas duas fases de jogo. O Piazón e o Horta provocam esses movimentos e eu modifiquei o meu onze, porque percebo e tenho a humildade para perceber que o Braga é forte. Não foi encaixar no Braga, mas sim ajustar. Correu bem, foi um bom jogo e uma vitória merecida", começou por comentar, à SportTV.Na ótica das mudanças, Sérgio Conceição apresentou uma equipa sem Mehdi Taremi, algo que o técnico explicou pela dinâmica que queria ver em jogo. "Temos jogado com dois avançados, mas diferentes um do outro na ocupação dos espaçso. Hoje foi diferente. Queria que o Matheus desse liberdade aos nossos laterais para ir buscar os laterais do Braga, permitia aos homens da frente serem muito pressionantes. E aí o Matheus fez um jogo fabuloso do ponto de vista da estratégia. Depois, com Marco e o Vitinha a não deixar ligar, a limitar o Braga de chegar ao nosso terço defensivo. Os jogadores interpretaram na perfeição, mas não é possível fazê-lo durante 90 minutos. É normal que com o decorrer do jogo haja algum desgaste".A fechar, o treinador do FC Porto abordou as situações de Wendell, Pepe e Evanilson, que saíram queixoso. "O Wendell foi uma pancada, o Pepe sentiu algo no gémeo. O Evanilson foi um toque no joelho, nada muito grave, mas que requer alguma atenção".