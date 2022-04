Conceição e as opções para Guimarães: «Não havendo outro Mateus, há jogadores de grande valia»

O FC Porto ruma amanhã a Guimarães onde irá defrontar o Vitória em jogo da 29.ª jornada da Liga Bwin e este sábado Sérgio Conceição fez a antevisão do encontro, não levantando o véu acerca de quem vai ser titular no lugar de Uribe."Compreendo a curiosidade e até o debate que houve durante a semana. Ouvi opiniões com qualidade. Há várias soluções, obviamente que queríamos que os jogadores estivessem todos disponíveis, mas temos opções. Pode ser o Grujic, claro que sim, conhece a posição, o Eustáquio, o Otávio que pode passar por lá... Num meio campo mais ofensivo, se for diferente, posso também optar por outro jogador. Depende. O Mateus vinha a jogar por algum motivo era. Não é espetacular ao olho do adepto é um espectáculo de jogador, é dos tais que faz um trabalho incrível para suportar o talento e a qualidade da equipa de fazer golo. Não havendo outro Mateus, há jogadores de grande valia e cabe-me encaixá-los para que não se note essa ausência", afirmou na conferência de imprensa.