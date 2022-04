Conceição e ida de Taremi ao banco: «Quando um jogador tem dúvidas normalmente corre mal...»

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Portimonense (amanhã, 20H30)."O facto de ser um jogo que representa uma final para nós em que tudo pode acontecer. Temos de olhar não para os últimos meses do Portimonense, mas sim como um todo. É uma equipa que estaria em 6.º lugar pelos jogos fora. São consistentes, têm alguns jogadores de fora, e isso até cria alguma incerteza na preparação em função do adversário. A experiência de uma equipa técnica... esperamos um jogo difícil mas vamos fazer de tudo para conquistar os três pontos"."Em relação ao Uribe, está fora, assim como o Bruno Costa. Manafá ainda tem um longo período de recuperação. Em relação aos penáltis, não há nada a dizer. É daqueles fins de semana em que não há dúvidas. Relativamente ao que disse ao Mehdi, e até ouvi comentários a dizer que desestabilizei o jogador... Ele é que veio ao banco e estava com dúvidas se atirava o penálti para a direita ou para a esquerda. E quando um jogador tem dúvidas, normalmente corre mal. Eu não ando aqui há dois dias, já tenho anos disto. O Fábio Vieira depois pensou que eu o estava a chamar. O Evanílson também é outro que costuma marcar, mas estava tudo definido. São situações de jogo, do grupo de trabalho. Não houve confusão nenhuma. O Mehdi falhou um, marcou o que deu os três pontos, está resolvido, ponto final. Viver o futebol da forma que vivo é fantástico. Aquilo são momentos que quem não está dentro do jogo não entende. Eu a chamar daquela forma o Mehdi, ele veio ao banco partilhar algo, e nesse momento tentei perceber o que ele tinha, que foi quando ele partilhou que estava com dúvidas, e em relação ao trabalho de cada um não pode haver dúvidas. Se as há, alguma coisa está mal. Ou eu não passei bem a mensagem, ou não fui claro... não quero dúvidas, quero clareza nas ideias em campo"."É para nós um prazer e uma honra termos o estádio composto e cheio, e acredito que esta época é natural e normal que isso aconteça. Não é por mais ou menos crença na equipa, ou por algum estado de espírito diferente, até porque os adeptos são sempre apaixonados, ou pelo aproximar do fim do campeonato. É pela época que vivemos, e acho que se o estádio estiver cheio, para nós, equipa, é sempre uma alegria muito grande por podermos partilhar o nosso sentimento, dando aquilo que eles mais querem: a vitória. Não tem a ver com o aproximar do final do campeonato, é mesmo pela paixão que têm pelo clube e pela época que vivemos. Férias escolares, alguns imigrantes... não sei. São todas decisivas, as jornadas são todas importantes"."Não, é o momento em que estou mais alerta e desconfiado. Satisfeito sim, mas isso já passou. Agora é importante continuar com esse registo. Normalmente quando as equipas estão num patamar, em que tem sucesso, normalmente é aí que a tendência a distrair-se e a cair pode ser fatal. Cada vez que nós fazemos bem as coisas, quer na nossa organização defensiva ou processo defensivo... não nos podemos distrair. Não tenho dúvidas que será uma luta até ao fim"."Os clubes que estão habituados a lutar pelo campeonato nacional estão normalmente habituados a estas situações, não acredito que interfira a nível psicológico. Muitas vezes jogámos antes, outras jogámos depois, em alturas que já estivemos atrás, à frente do campeonato... não acredito que seja um fator importante"."Para a atingir devíamos ter feito três ou quatro golos no último jogo, sermos mais eficazes a nível ofensivo, e não devíamos permitir dois ou três remates do Vitória. É muito difícil no futebol, hoje defrontamos adversários que, independentemente do nome, estão bem preparados. Há qualidade nos plantéis, nas equipas técnicas, cada vez se trabalha melhor, isto com toda a sinceridade. Encontramos sempre dificuldades diferentes. Depois descobrimos algumas situações menos positivas que acontecem nos jogos, e cabe-nos andar em cima das coisas boas que fazemos e trabalhar alguns aspetos que não correm tão bem. Em muitas situações estivemos a um bom nível, e é esse bom nível que não permite ao adversário superiorizar-se no jogo"."A minha convicção é que vamos trabalhar diariamente de forma forte, concentrada, comprometida, em tentar ganhar o nosso próximo jogo".