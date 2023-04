Conceição e o ambiente no Dragão: «Houve um momento em que havia mais medo de perder do que vontade de ganhar»

O FC Porto bateu este domingo o Boavista, por 1-0, em jogo a contar para a ronda 30 da Liga Bwin, num encontro em que um penálti convertido por Taremi, já na segunda parte, definiu o resultado final.





No final da partida, Sérgio Conceição explicou as três alterações ao intervalo - algo que apenas tinha acontecido por uma vez esta época -, elogiou a compostura de Marcano no lance que dá origem à sua expulsão e deixou ainda uma mensagem à claque do clube.

As três substituições ao intervalo

"Tinha a ver com algumas situações de jogo que tínhamos preparado e não estávamos a conseguir entrar com mais perigo na defesa do Boavista, que estava algo confortável no jogo a defender num bloco médio/baixo. Poucos movimentos para esticar a linha defensiva adversária, houve coisas que não correram bem."

Expulsão de Marcano

"Aproveito para dizer que foi expulso porque é um jogador maduro e experiente, que se prejudicou em prol da nossa vitória. O Boavista esteve sempre presente. Foi um jogo competitivo, um dérbi. Foi um bocadinho mais aguerrido do ponto de vista do Boavista, com e sem bola, e foi aí que o Boavista esteve ligeiramente por cima."

Níveis de agressividade no futebol

"Hoje, na minha opinião, o futebol são os níveis de agressividade que se tem, os duelos ofensivos e defensivos... o Pepê teve situações de um para um, onde ele é fortíssimo, e as coisas não estavam a sair bem. Enfim, uma ou outra coisa que não correram bem. Mérito também do Boavista, que jogou de forma intensa. Nós gostamos destes jogos. Fomos vendo e lendo o jogo que eu acho que era o mais importante para ganharmos."

Boavista criou mais oportunidades na reta final do que aquelas que queria? Palavra aos adeptos e claque

"Não, obviamente que o adversário completamente tranquilo na tabela, com boa intervenientes, com uma dinâmica interessante, com médios que sabem tratar bem a bola, não é fácil com menos um jogador. Tentámos controlar a largura porque eles também estavam com mais um e é normal. Depois da expulsão vimos aquela que é a nossa entreajuda, a nossa solidariedade. Uma palavra para a claque, o estádio estava completo e muito bonito, mas se nós estamos aqui toda a gente tem de apoiar, houve um momento em que era mais medo de perder do que a vontade de ganhar. Pareceu-me que havia um receio do público. Têm de ter confiança na nossa equipa, mesmo não correndo tão bem o jogo. Só todos juntos é que vamos continuar a dar luta."

Espírito de luta em busca do título

"Esteve sempre, já esteve mais difícil, aqui no FC Porto, os adeptos e simpatizantes acreditam como nós. Mesmo quando estávamos em 10 pontos acreditámos que era sempre possível irmos atrás daquilo que queremos. Quinta-feira temos mais um jogo importante, que nos permite estar na final do Jamor outra vez. É um dia de festa. O meu convite vai para toda a gente que esteve aqui hoje para quinta-feira virem", terminou.