Conceição e o VAR no lance de Taremi com o Paços: «Não tem competência ou precisa de ir ao oculista»

Taremi tem visto crescer em seu redor a ideia de ser um jogador que força a marcação de faltas para penálti. A polémica vem-se adensando, nomeadamente no plano mediático e na opinião pública e Sérgio Conceição abordou o tema esta sexta-feira quando confrontado com o último jogo do campeonato, frente ao Paços, e da perseguição do rótulo de ser um jogador que procura o penálti.





Árbitro considerou que Taremi simulou penálti e mostrou o segundo amarelo ao avançado Árbitro considerou que Taremi simulou penálti e mostrou o segundo amarelo ao avançado

"É um tema que vai ofuscar o jogo com o Tondela. Se tenho de falar disso tenho de dizer o que sinto. Taremi é super-honesto com os colegas, com adversários e com os árbitros. Em todos os jogos pede desculpa aos adversários e aos árbitros. A imagem que criaram dele é de má-fé e pior do que isso... Ia dizer uma asneira, mas não posso. Vai toda a gente atrás, como alguns animais. O que espanta é que, não é só nesse lance específico do penálti, é que o árbitro pode até ser induzido em erro pela visão que tem do lance, mas ele tem muita gente que o pode alertar numa situação de que é um penálti claríssissimo. Das duas uma: ou não tem competência ou precisa de ir ao oculista. Na minha opinião. Se depende do critério, tudo bem, mas aqui é claro, como já aconteceu noutros lances. Temos a facilidade de colar rótulos nas pessoas e é mais fácil irmos atrás disso e não agirmos de acordo com as nosas convicções. O Taremi é extremamente honesto. Trabalha comigo já há algum tempo, passamos muito tempo juntos, em estágios. Há rótulos e selos que são colados às pessoas de forma que não é merecida. É este o caso", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela (amanhã, 18 horas).