Conceição e o Belenenses SAD-Benfica: «Regras são colocadas em prática por quem está capacitado para isso»

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Portimonense, agendado para amanhã, às 19 horas, no Algarve, e abordou a situação da covid-19 na sociedade e no futebol."Ainda hoje tivemos essa conversa com o departamento médico, a responsabilidade tem de ser de toda a gente. Temos de viver com isto, se não formos responsáveis, de um momento para o outro, podemos ficar sem jogadores e sem elementos importantes. Temos de viver com a máxima responsablidade, com a perceção que todos os cuidados são poucos para nos mantermos aptos para a vida normal. Mas não é só no futebol, temos de ser todos nós a lidar com isso e a combater da melhor forma", começou por afirmar.E prosseguiu, questionado novamente sobre o polémico jogo do Jamor na jornada passada: "Se quer chegar ao jogo do Belenenses SAD-Benfica já falei sobre isso. As regras são ditadas e colocadas em prática por gente que está capacitada para isso e não pelo treinador do FC Porto".