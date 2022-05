Conceição e o 'caso' da garagem: «Acusação é feita com base em 5 pessoas ligadas ao Sporting»

Sérgio Conceição foi esta sexta-feira confrontado, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Estoril,, juntamente com Vítor Baía e Rui Cerqueira, no seguimento de uma queixa do Sporting sobre o episódio registado na garagem do Estádio do Dragão, após o clássico entre FC Porto e Sporting, a 11 de fevereiro."Perturba-me que se fale mais nestes episódios - a situação que houve nos festejos, nesta situação de possível confusão - do que na conquista de um título. Em relação ao caso em si, tenho muita dificuldade em falar dele porque não sei o que aconteceu. Não estive presente, pura e simplemente. Estive 10 segundos com o Rui [Cerqueira], por onde passam os autocarros, a 15 metros do meu gabinete. Não pode haver um polícia, um delegado da Liga, não há nenhuma imagem, nenhuma pessoa idónea que pessoa dizer que eu fiz isto ou aquilo ou que alguém fez aquilo que é relatado na acusação. Não tenho a dizer mais nada. A acusação é feita com base no testemunho de 5 pessoas ligadas ao Sporting. São fases do processo que não posso entrar por aí", explicou.