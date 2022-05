Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez esta sexta-feira a antevisão ao clássico de amanhã frente ao Benfica (18h) no Estádio da Luz."Nós preparamos o jogo, depois tudo o resto não é tão importante. Preparamos com entusiasmo e não com euforia, são coisas diferentes. Passámos por essa análise ao Benfica nos diferentes contextos, competições, onde a postura foi diferente. Cabe-nos olhar para isso mas principalmente para a nossa equipa. Temos de olhar para a nossa tarefa, porque é um jogo importante exatamente como os outros que passaram"."É um jogo que vale três pontos importantes para nós naquilo que é um passo decisivo na conquista do principal objetivo, e para o Benfica, não jogando para a classificação final, é um jogo em que estão empenhados. Vivem de títulos como nós, é um clube grande e querem deixar boa imagem aos adeptos. Dentro do que é um clássico, há sempre esse lado emocional e que muitas vezes não tem a ver com pontos, mas sim com o jogo em si e o peso do mesmo"."Não podemos adivinhar o que vai ser a postura do Benfica, defender ou ter a equipa num bloco mais baixo, ou numa postura mais agressiva, no sentido de ir mais à procura de mandar no jogo. Depende do que nós fizermos. O importante é perceber o que temos de fazer para levar o jogo para o caminho que queremos. Passa por momentos, e vai haver momentos em que o Benfica vai estar por cima, outros em que nós vamos estar por cima. Temos de perceber, nas alturas em que vamos sofrer, o que fazer e o que aproveitar. São sempre jogos equilibrados e onde muito do que o adversário faz tem a ver com a capacidade de levar o jogo para onde queremos"."No que vai ser o jogo, e no que toca à consistência, é sempre importante independentemente do jogo termos isso como base. Podemos fazer golos, mas fazendo golos não é líquido que se ganhe o jogo. O mais importante numa equipa é saber, dentro do que é a organização ofensiva, ser uma equipa sólida e consistente e que não dependa de um só jogador. Em relação à 'graçola', estou muito concentrado no jogo e não quero 'graçolas' hoje"."Acho que o espaço mais importante onde se ganham os campeonatos é o local onde se trabalha diariamente, o Olival. As pessoas trabalham aqui comigo para conseguirmos conquistar o objetivo que ainda não foi cumprido. Os campeonatos ganham-se em 17 campos diferentes e no Dragão, assim como no Olival"."Fez parte do trabalho da semana, estarmos atentos a alguns pontos fortes do Benfica e trabalhar em cima disso. É uma pergunta interessante, visto que mesmo o Darwin jogando na frente parte muitas vezes da esquerda, direita da nossa defesa. Estamos atentos a isso, e é uma das caraterísticas, mas há outras. O Benfica fez três golos contra uma equipa fortíssima, o Liverpool, fez uma Champions muito acima da média, esteve entre as oito melhores equipas, tem individualidades que vocês tão bem conhecem e podem fazer diferença de um momento para o outro. Estamos atentos a tudo o que é a equipa adversária, mas princiapalmente ao que podemos fazer como equipa. Fez tudo parte do trabalho"."Ele jogou muitas vezes na frente como ala, às vezes por dentro... é um jogador, mas não foi só ele, que teve o seu tempo de adaptação normal e natural. Depois vai entrando quando eu achar que está pronto para dar o contributo. O Pepê teve uma evolução muito interessante nesse sentido de compreender o futebol europeu, que é muito diferente ao que ele estava habituado, e neste momento está em progressão constante. Defensivamente ainda comete alguns erros, e nós vamos a isso ao pormenor, mas quando achávamos que era um ala que tinha as suas debilidades e agora joga a lateral, imaginem a evolução. Fico contente com todos os Pepês que chegam aqui e que têm esta capacidade de interiorizar e trabalhar em cima disso"."São jogadores diferentes dentro da mesma posição, mas não muito diferentes. O Vitinha não tem de ganhar outra dimensão por jogar com determinado jogador ao lado. É verdade que a equipa é feita de relações entre jogadores dos diferentes setores, e é importante que se associem, que se conheçam. O Uribe tem mais jogo com o Vitinha, mas tenho confiança total no Eustáquio, no Grujic, e em todos que possam desempenhar essas mesmas funções"."Não tive oportunidade de ler o que o Belluschi disse, mas foi o mesmo que passei, sim. É uma mensagem positiva de alguém que passou por aqui também. Fico contente quando portugueses chegam a finais europeias. Estou triste por não estar na final da Liga Europa, sim".