Conceição e o momento de tensão com Amorim: «Não me faltou ao respeito e eu também não»

Sérgio Conceição desvalorizou a situação de alguma tensão vivida com Rúben Amorim no final do clássico, considerando que aquilo que se registou entre ambos foi algo normal."Não há 'tête-à-tête' nenhum. O que se passou foi que, num lance com o Porro, o árbitro marcou uma falta que não era e na segunda assinalou simulação e deu-lhe amarelo. Eu aplaudi a decisão do árbitro, o Rúben pensou que estava a falar com o jogador do Sporting e ficou irritado com isso. No final veio ter comigo a divergir da minha opinião, mas não me faltou ao respeito, eu também não lhe faltei ao respeito. Acho que são situações normais e não tem nada a ver com o que se passou no Dragão", frisou o técnico, à SportTV.