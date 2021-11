Conceição e o encontro em Liverpool: «Não vamos para fazer mais um jogo, mas o jogo»

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Liverpool, em Anfield (20h00), da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões."Esse jogo já foi há algum tempo, na altura trabalhámos em cima de erros, mas não passou diso. Já falámos sobre ele, o importante é amanhã.""Não podemos controlar aquilo que o adversário vai fazer, nomeadamente as escolhas do treinador para o jogo de amanhã. Temos de olhar para o lote de grandes jogadores que vão dar resposta num grupo como o do Liverpool, que na minha opinião é uma das melhores equipas do Mundo. Olhamos para a dinâmica da equipa e para os princípios da mesma, independentemente dos jogadores que jogarem.""Acho que há períodos em que sentimos que a equipa está bem, confortável, independentemente das adversidades que pode encontrar durante o jogo. Está mais capaz nos diferentes momentos do jogo. Nestes quatro anos passei por momentos em que a equipa estava nesse patamar.""É um jogador cujas características vocês conhecem, é muito forte fisicamente, tem um volume de jogo muito interessante, tem melhorado em algumas coisas que achamos que precisava de trabalhar, de acordo com a dinâmica da equipa. É um dos 5 do corredor central que estão bem, é opção e quando é assim fico contente por ter não só quantidade mas também qualidade nesse lugar.""Esse jogo passou, já o analisámos. Para fazer falta é preciso chegar a tempo de a fazer. A falta de agressividade no jogo tem muitas vezes a ver com o movimento agressivo no momento de decidir e de concluir, não é só quando não se tem bola. Falo de agressividade no geral. Se olharmos para as melhores equipas do Mundo, são capazes de serem verticais, de permitirem muito pouco aos adversários pela pressão que fazem... Refiro-me ao Liverpool, ao Bayern Munique, à seleção alemã, não estamos a falar de água quente, é como eu vejo o futebol... Não fizemos faltas porque nem chegávamos próximo do adversário. Vamos pensar no jogo de amanhã como um encontro diferente, não é fácil jogar contra equipas inglesas, mas na época passada demos uma boa resposta contra o Chelsea. O jogo depende muito daquilo que fizemos. Não podemos controlar a estratégica do adversário, que joga semana semana num grande nível, mas temos as nossas armas, a nossa ambição, representamos um clube histórico, não vamos para fazer mais um jogo, mas o jogo que nos pode permitir passar.""Já disse que num grupo tão equilibrado ia decidir-se no último jogo."