Conceição e o 'exemplo' de Fábio Vieira: «Não renovam por serem jovens, mas por terem qualidade»

Na antevisão ao encontro com o Feirense, para a Taça de Portugal, Sérgio Conceição foi esta sexta-feira questionado sobre se a renovação de contrato de Fábio Vieira serve de exemplo para outros jovens do plantel do FC Porto, pela necessidade de evoluírem e trabalharem sob grande exigência. O treinador dos dragões desvalorizou e garantiu que o mais importante é a qualidade demonstrada no trabalho diário, independentemente da idade."Os jovens e os menos jovens, hoje em dia, por muito duro que se seja com eles ou alguma mensagem mais forte que se passe, na mesma noite, com o Fortnite e a PlayStation, já perderam um bocado [o impacto da mensagem]. É reflexo do trabalho e da exigência diária da equipa técnica. São jovens com qualidade, mas existem outras situações que são muito importantes. Não me sinto nem mais, nem menos feliz com qualquer renovação. Olhamos para o plano desportivo. Obviamente, a nível emocional, os jogadores ficam agradados", começou por referir o técnico do FC Porto"Não posso dizer que fico contente por um jogador prolongar o contrato e na conferência seguinte dizer que não olho para a durabilidade dos contratos. Tenho jogadores a acabar contratos este ano e não olho para isso. O jogador esta cá, vamos trabalhar com ele e utilizá-lo. O clube está a fazer trabalho muito bom nesse sentido. Já não é o primeiro jovem que renova. Mas não renovam por ser jovens, renovam por ter qualidade para fazer parte do plantel do FC Porto", acrescentou Sérgio Conceição.