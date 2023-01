Sérgio Conceição foi esta sexta-feira confrontado com o alegado interesse de Cristiano Ronaldo em levar o amigo Pepe para o Al Nassr e o treinador do FC Porto reagiu com alguma ironia."O Al Nassr quer fazer uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões, mas não é possível... Estão noutro continente. O mercado fica à porta do Olival. O Pepe é aquilo que eu já disse, a ligação que tem ao clube é demasiado forte. Nem falamos disso e também não pensamos nisso. Pensamos nos nossos objetivos, no que temos pela frente. Na cabeça do Pepe, apesar de estar indisponível para o jogo, está o jogo com o Casa Pia", explicou.O treinador conta com o central, que em breve fará 40 anos. "Conto com ele, com o Zaidu, com o Evanilson. Com todos os jogadores que estão, neste momento, a cargo do departamento médico. O Pepe teve o infortúnio de se magoar na Seleção e agora temos de recuperá-lo. Apesar disso, mesmo não estando fisicamente apto para o jogo, é sempre um elemento fundamental no nosso grupo de trabalho".