Conceição e o jogo com o Bayer Leverkusen: «Temos qualidade individual e coletiva para ganhar»

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão do jogo do FC Porto com o Bayer Leverkusen, partida da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões que se realiza amanhã, no Estádio do Dragão, a partir das 20 horas."Vamos entrar de forma a fazer o nosso trabalho, de acordo com as nossas características. Já ouvi falar aqui do jogo com o Brugge, em que não fomos iguais a nós próprios, e amanhã vamos defrontar um adversário que contra o At. Madrid fez uma excelente partida. A classificação do Bayer não espelha em nada o seu valor, é uma equipa fortíssima em todos os momentos do jogo, com testes semanais de alto nível. Para mim a Liga alemã é a melhor do Mundo. Vai ser difícil. Cabe-nos estrategicamente perceber que adversário vamos ter pela frente. O nosso resultado em Madrid e o último com o Brugge, não nos pode precipitar na abordagem ao jogo. Temos qualidade individual e coletiva para ganhar o jogo.""O nosso estado de espírito é que vivemos finais aqui diariamente. Cada treino é um desafio, a pressão de treinar num clube com esta grandeza é diária. Obviamente é um jogo importante, temos de ganhar, mas estamos habituados a este tipo de situações. É bom ter finais de três em três dias.""Tivemos em Madrid várias ocasiões, este jogo com o Bugge, foi atípico, como disse o Pepê. Não fomos eficazes e a eficácia é importante neste tipo de jogos. Mas estamos conscientes disso e percebemos o que temos de melhoarar, esta é a maior competição de clubes do Mundo. Vimos como perdemos o jogo pormenores, mas também há coisas que nos ultrapasam, os 'pormaiores'.""O último jogo da Liga dos Campeões foi com o Brugge. O futebol é o momento, não há aqui bipolaridade, estamos a ser iguais a nós próprios, temos é de estar sempre bem nos jogos. O importante é o jogo de amanhã e deixarmos o passado recente, que não nos leva a nada. Só na correção de erros de situações que correram menos bem. Nesta competição não podemos cometer os erros do último jogo. Estamos noutra competição, há algumas situações de jogo com o Braga que queremos que se repitam amanhã, mas os jogos são todos diferentes, com histórias diferentes. Vi o jogo do Bayer Leverkusen, o Bayern Munique foi feliz nos golos que fez. No final da época estaremos aqui para ver em que lugar o Bayer Leverkusen vai ficar... É uma equipa forte, com jogadores que jogam juntos há algum tempo. Na Alemanha têm excelentes equipas, que lutam pelo cimo da tabela. O momento é impoertante, nós vimos de uma vitória, eles de uma derrota algo pesada, mas amanhã será um jogo diferente.""Tive a oportunidade de dizer que ele é um rapaz inteligente, percebe o que está a passar à sua volta. Num momento que não é fácil, fez um jogo fantástico contra o Sp. Braga. É super inteligente em todos os momentos que o jogo exige. Sabe que no Olival somos uma família e estamos atentos, próximos de quem necessita. Ele, não necessitando, é um homem maduro... Estamos sempre prontos para ajudar. Mas não é por acaso porque ele passa muito bem por cima dessas dificuldades. Tem uma personalidade forte, interessante, é maduro, é profissional e muito inteligente. Foca-se na vida e no futebol.""Vamos treinar à tarde, vamos ver se vai ser possível ou não utilizar o Uribe. O Otávio teve dificuldades ao nível físico. Vocês conhecem a sua qualidade, esteve algum tempo parado, vamos ver o que vai acontecer amanhã.""Não trabalhamos a pensar no que temos de justificar a alguém, mas sim a nós próprios. Quando digo que este jogo deu confiança, não deu confiança nenhuma, nós trabalhamos para ganhar os jogos e um empate é negativo para nós. Não foi para justificar nada a ninguém, mas sim para percebermos como equipa que temos muita qualidade. Mas isso só se vê em termos de resultados se formos fieis ao que somos como equipa. Se não qualquer equipa da nossa liga pode-nos surpreender, como já aconteceu. A equipa esteve muito organizada, coesa na forma como reagia, e acabámos por ter de correr menos.""Está a ter o percurso de outros jovens que se estrearam na Liga dos Campeões. Não digo se vai estrear-se, mas se acontecer será o quinto. Mas é pelo mérito que têm e pelo trabalho que desenvolvem. É mais um jovem que vem da equipa B e se tiver utilização da Liga dos Campeões será por mérito. A evolução tem sido interessante.""Espero que seja um bom jogo e que possamos ganhar. O objetivo é passar à próxima fase. Acho que não há jogos que possam ser virar de página. Há jogos importantes, mas em relação ao que vai ser a época, é prematuro. Podemos e vamos lutar pela nossa passagem, sabemos que amanhã é um jogo fundamental para que isso aconteça. Em relação à época, há muitos jogos e treinos pela frente, no final da far-se-ão as contas."