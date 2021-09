Conceição e o momento que pode desequilibrar o clássico: «É aquele que ninguém pode controlar»

Na antevisão ao clássico de sábado diante do Sporting, Sérgio Conceição explicou aquilo que pode fazer a diferença no desfecho da partida e 'inventou' um sexto momento para um jogo de futebol, um que o técnico portista assume que "ninguém pode controlar"





"Sermos fortes nos quatro momentos do jogo, assim como no quinto, as bolas paradas. O sexto é aquele que ninguém pode controlar, que é o talento, momento de inspiração. Penso que poderá ser por aí", referiu o treinador dos dragões, que ainda sobre o jogo em si explicou o que espera."Independentemente do jogo, há sempre nuances que trabalhamos desde que nós trabalhamos aqui, dentro do sistema habitual de 4x4x2. Há jogadores que entram com características diferentes e isso altera. Este jogo não foge à regra. Existe essa estratégia. Olhando para o adversário, para os seus pontos fortes mas também para as suas fragilidades."Questionado sobre os jogadores do Sporting que foram dispensados da Seleção Nacional - Gonçalo Inácio e Pote -, Sérgio Conceição não que entrar em polémicas. "Não faço a mínima ideia, não sei em que condição estão esses jogadores. Se não estiveram presentes é porque não podiam mesmo. São jogadores que normalmente entram no onze inicial, se tiverem em condições espero que façam parte do onze."A finalizar, um olhar aos movimentos do leão no defeso. "Houve um mercado que se fechou e o Sporting teve uma ou outra entrada de qualidade, mas isso não faz parte do meu trabalho, mas sim do treinador do Sporting e da restante equipa."