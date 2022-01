Conceição e o não adiamento do jogo com o Estoril: «Se calhar temos mais baixas do que eles...»

O duelo entre Estoril e FC Porto vai mesmo realizar-se - depois do adiamento ter estado em cima da mesa devido aos vários casos de covid-19 no plantel dos canarinhos - e Sérgio Conceição garante que nada teve a ver com a decisão do jogo se realizar."Eu sou treinador de futebol, não decido nada disso. Quem decide é a Liga e também a DGS. Temos de respeitar os regulamentos, houve uma reunião e todos os clubes estavam presentes, são para serem respeitados. Nós se calhar temos mais baixas que o próprio Estoril, temos lesionados, jogadores na CAN, mas vamos a jogo. Neste tempo, temos de viver um pouco com isso. Se me perguntar se gostava que as duas equipas estivessem na máxima força? Claro que sim", afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa.E prosseguiu: "Para já temos de ganhar o jogo, depois justificar essa vitória. Não podemos esquecer que também disse que gostava que as duas equipas estivessem na máxima força, não podemos esquecer a prestação da equipa de sub-23 [Estoril] que no ano passado venceram a Liga Revelação. Eu próprio tive a ver alguns jogos para me precaver. As vitórias quando acontecem são sempre merecidas.""O Estoril tem feito um excelente campeonato, vem com os mesmos hábitos da última temporada, onde fez um campeonato exemplar e este ano está a fazer o mesmo. Tem três derrotas, é uma equipa muito bem trabalhada, que não sofre muitos golos. Espera-nos um jogo difícil. Não sabemos que jogadores vão entrar de início. Mas estamos focados no nosso trabalho e nas nossas dinâmicas para chegarmos ao Estoril e ganharmos o jogo, que é extremamente importante", terminou.