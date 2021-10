Conceição e o novo processo por criticar arbitragem: «Não se pode dizer se estiveram bem ou menos bem?»

A Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) defendeu Sérgio Conceição após Record dar conta de que a APAF fez uma participação do treinador do FC Porto junto do Conselho de Disciplina da FPF. Em comunicado, a ANTF fala no "direito à opinião" do técnico e, esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Boavista, Conceição foi questionado sobre se se sentia condicionado.





"Não me sinto nada condicionado. Sei que tenho muitos processos, digo o que penso e sinto normalmente. O que falei e deu origem ao processo foi uma opinião num determinado momento do jogo. Neste caso estava o árbitro que nos vai apitar amanhã, mas podia estar outro qualquer. Foi a minha opinião sobre determinado lance. Opinião não positiva mas os árbitros também podem tem sobre mim: 'este treinador foi um burro dos diabos porque fez uma substituição mal feita...' Não se pode dizer se estiveram bem ou menos bem? Foi a minha opinião naquele lance, independentemente de quem estava no VAR. Foi uma situação em que acho que fomos prejudicados. Não me sinto condicionado: quando tenho de dizer alguma coisa digo", afirmou.