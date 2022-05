Conceição e o pedido dos adeptos: «Fiquei sem palavras porque bebi duas ou três cervejas»

Durante os festejos do título de campeão nacional, foram muitos os adeptos do FC Porto que, no Dragão, pediram que Sérgio Conceição continuasse ao leme da equipa. Confrontado com o seu silêncio perante o pedido, o treinador afirmou hoje... o motivo."Fiquei sem palavras porque bebi duas ou três cervejas (risos). Fiquei emocionado por ver a capacidade que uma equipa de futebol tem de pôr tanta gente feliz, é incrível. Tenho 7 títulos pelo FC Porto e em todos eles senti uma emoção enorme. Somos gente brava mas que tem coração e em alguns momentos vem-me a lágrima ao olho, há certas situações que me comovem. Foi Super Bock a mais e emoção", afirmou na conferência de antevisão ao jogo com o Estoril de amanhã (18 horas)."O meu futuro é o jogo de amanhã, a final da Taça, o olhar para os nossos jovens que têm um futuro risonho pela frente. O mercado fica à porta do Olival, ao pé do Dragão [cão que está no centro de estágio do FC Porto].