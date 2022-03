Conceição e o 'peso' da Liga Europa conquistada em 2003: «O Francisco tinha 1 ano!»

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Lyon, encontro da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa agendado para amanhã, às 17H45, no Estádio do Dragão. Questionado sobre se os azuis e brancos têm maior responsabilidade na competição, a par do Sevilha, por já terem conquistado o troféu, o treinador foi taxativo."Acho que isso é história, é museu. Temos de olhar para o presente, representamos um clube histórico, que costuma estar na Liga dos Campeões, essa responsabilidade é normal e natural de quem representa este clube. Responsabilidade é dar o máximo, andar no limite e preparar o melhor possível a equipa. Ganhámos esta prova em 2003, o Francisco [Conceição], por exemplo, tinha um ano! (risos). Os jogadores sentem responsabilidade num clube que está habituado a estar na Europa e a ter resultados fantásticos. Mas não há maior responsabilidade por isso", afirmou.Recorde-se que o FC Porto conquistou igualmente a Liga Europa em 2011, numa final frente ao Sp. Braga (1-0, golo de Falcão), em Dublin, Irlanda.