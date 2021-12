Conceição e o reencontro com Paulo Sérgio depois da polémica: «Somos homens do futebol»

Sérgio Conceição e Paulo Sérgio vão estar amanhã novamente frente a frente no Portimonense-FC Porto, meses depois de um episódio mais 'aceso' em Portimão . Questionado esta quinta-feira sobre o reencontro e se os dois treinadores iriam beber um copo de vinho no final do encontro, o técnico dos dragões não hesitou."Estou de dieta, não posso beber álcool [risos] Somos homens do futebol, tenho de analisar o trabalho do Paulo enquanto treinador, a excelente fase que está a atravessar. Se querem que vos diga é um dos treinadores com quem mais simpatizo, e não é o levantar de nenhuma bandeira branca. Foi um episódio que passou. Se guardo alguma mágoa? Não foi bonito, já falei sobre isso, acontece com grandíssimos treinadores que foram campeões da Europa e não deixam de haver essas pequenas confusões, que não deviam de existir, mas que na emoção do jogo poder-se-à entender. O episódio passou, umas horas depois... quero que o Paulo seja feliz, excetuado amanhã, quero que tenha muita saúde, ele e a família", afirmou Sérgio Conceição em conferência de imprensa.