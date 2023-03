Conceição e o "ruído que existe no futebol português": «Calados fazemos um grandíssimo discurso»

Sérgio Conceição regressou esta segunda-feira à sala de imprensa para lançar o jogo frente ao Inter Milão, algo que não acontecia desde a antevisão ao encontro diante do Chaves, para a Liga Bwin. O treinador do FC Porto não realizou conferências de imprensa 'pré' e 'pós' jogos do campeonato diante do Chaves e Estoril, tendo marcado presença apenas na zona de entrevistas rápidas do canal que transmitiu os jogos, uma vez que é obrigatório. O mesmo acontece na UEFA, mas aí também é exigida a sua presença na sala de imprensa. Questionado sobre o seu silêncio, Conceição não hesitou e falou no "ruído que existe no futebol português"."Como diz o nosso presidente e bem, calados fazemos um grandíssimo discurso", atirou. E prosseguiu mais à frente: "Ruído tem a ver com o que se fala no futebol português. De futebol fala-se pouco e de futebol eu estou sempre disponível para falar".Recorde-se que Pinto da Costa se mostrou solidário com a posição de Sérgio Conceição . "Acho que o Sérgio Conceição calado faz um bom discurso", disse na passada semana à margem da cerimónia de apresentação do novo contrato com a Super Bock , escusando-se a falar sobre a legitimidade ou não das queixas da APAF: "Não me pronuncio, sobre coisas ridículas não costumo pronunciar-me."