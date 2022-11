Conceição e o tempo de compensação no Mundial: «Árbitros estão tão bem apetrechados, não entendo se isso não acontecer»

Questionado sobre o tempo de compensação que se tem verificado nos jogos do Mundial'2022, e se gostaria de ver o mesmo transposto para o campeonato português, Sérgio Conceição não deixou de comentar um tema que tem sido bastante abordado nas suas conferências."Não sei se posso falar disso. Falei na antevisão de um jogo com o Marítimo, disse que deviam dar 10 minutos nos jogos se fosse preciso; nesse jogo por acaso houve mesmo 10 minutos de compensação e fui castigado. Depois acabei por não cumprir. Já assisti a jogos no Mundial com 14 minutos e acho que é justo. As equipas de arbitragem estão tão bem apetrechadas, não entendo se isso não acontecer", afirmou na antevisão ao jogo com o Mafra, da Allianz Cup (amanhã, 20H45).