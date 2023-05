Conceição e o tempo de descontos no FC Porto-Boavista: «Houve coisas muito mais graves nesta jornada»

Sérgio Conceição foi esta quarta-feira questionado sobre o tempo de descontos no FC Porto-Boavista e o timing do apito final."Nem comento isso. Houve coisas muito mais importantes e graves, sendo um homem do futebol, que aconteceram nesta jornada. Isso nem merece comentário", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa ao jogo como o Famalicão, referente à 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, marcado para quinta-feira às 20h30.