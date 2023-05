Conceição é o treinador com mais jogos pelo FC Porto: «Trocava esse recorde pela vitória no campeonato»

Sérgio Conceição superou esta segunda-feira José Maria Pedroto como treinador com mais jogos no comando ao FC Porto , ao chegar ao 323.º em Arouca, no fecho da 31.ª ronda da Liga Bwin, apesar de estar suspenso, uma 'marca' que o técnico trocava por outra facilmente."Trocava esse recorde pela vitória no campeonato. [Marca] Diz o que diz, estou cá há 6 anos, os jogos vão-se somando. Fico honrado porque atrás de mim estão treinadores com prestígio enorme mas não me traz felicidade nennuma. O que me interessa é ganhar amanhã, ganhar títulos, sou muito obcecado por isso. Mas é o que é, nada de especial nesse recorde. O que importa é ganhar ao Casa Pia amanhã para na próxima jornada ir a Famalicão e dar uma boa resposta", afirmou este sábado na conferência de imprensa de lançamento ao encontro de domingo, no Estádio do Dragão (20H30).