Conceição e os festejos do 4.º golo ao Moreirense: «Não me interessa quem dá abraços e beijinhos a quem»

No final do jogo com o Moreirense, Sérgio Conceição foi confrontado com o facto de Wendell, Fábio Vieira e Vitinha terem festejado, com um abraço em conjunto, o quarto golo do FC Porto. Na altura, o treinador dos dragões assumiu ter ficado "intrigado" e prometeu questionar os jogadores em questão. Esta quinta-feira, na antevisão à partida com o Gil Vicente, o técnico voltou a ser confrontado com a situação e respondeu... com humor à mistura.





"Abraços e beijinhos? Isso não me interessa. O que interessa é que a equipa faça golo. Depois quem dá abraços a quem, e beijinhos, para mim é pouco importante. Sinceramente, não me preparei tão bem para a conferencia como normalmente faço (risos). E não tinha pensado nessa questão. Mas o Rui [n.d.r.: Rui Cerqueira, assessor de imprensa do FC Porto] tinha-me avisado que poderiam perguntar. Se calhar estavam juntos ali.... Mas vou questioná-los, fica prometido", disse Sérgio Conceição.











Elogios ao Gil Vicente e a Ricardo Soares



Relativamente à partida com o Gil Vicente, Sérgio Conceição reconhecue que o FC Porto terá pela frente um adversário "consistente" e "bastante interessante", e deixou ainda elogios ao treinador dos gilistas.



"Estarmos concentrados, temos de perceber a equipa que está do outro lado e que há jogadores do Gil que podem criar problemas. Essa é a base para se ganhar. O Gil Vicente está nas cinco equipas com mais posse de bola. O Ricardo Soares já nos habituou a equipas bem organizadas e a saber o que querem do jogo. Não é facil jogar contra as equipas dele. Estamos atentos ao que tem sido o Gil Vicente este ano.Fizemos o nosso trabalho de casa, como sempre. Seja campeonato, Champions… Percebendo e respeitando muito o lado contrário. O Gil não fugiu à regra. Cabe-nos ter as despesas do jogo e levá-lo para o caminho que queremos", afirmou o treinador dos azuis e brancos.