Conceição e os últimos dias de mercado: «As coisas estão tranquilas, mas nunca se sabe»

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Arouca, que se disputa amanhã, às 18 horas, no Dragão.





"É uma equipa que veio de uma excelente temporada na 2.ª Liga, que lhe permitiu estar entre os melhores em Portugal. É um clube que, pelo fez em algumas temporadas na 1ª divisão, é sempre difícil. Trata-se de uma equipa bem organizada, que no seu modelo habitual, 4x3x3, tem gente capaz de explorar bem o espaço dos adversários, tem gente rápida na frente. Tem um meio campo interessante, dois laterais que em termos ofensivos têm uma dinâmica também interessante. O Evangelista tem feito um bom trabalho. Mas tem de nos caber a nós levar o jogo para onde queremos.""O episódio de Famalicão já foi falado, não vale a pena voltar atrás. O que sou como pessoa na minha vida pessoal sou na minha vida profissional. Sou uma pessoa frontal, direta, expresso o meu sentimento. Quando acho que vou dizer algo que não seja verdade fico calado.""O conselho que dou aos jogadores é o mesmo todos os dias, independentemente de serem chamados ou não para a Seleção. O grupo ficou muito satisfeito pela primeira chamada do Otávio e do Diogo, é muito merecido, é um trabalho deles e de toda a estrutura que permite chegarem a este patamar. É um orgulho para todos.""A resposta que temos de dar é trabalhar em cima desse jogo e preparar a equipa da melhor forma para ganhar o próximo, que é amanhã, com o Arouca. O próximo jogo é sempre para ganhar. A resposta que eu quero deles é a que me deram na Madeira, um jogo muito positivo na minha opinião.""Quando estiver completamente integrado no grupo, não só no conhecimento do que é um clube como o FC Porto, como também da equipa, terá as mesmas oportunidades que os outros têm.""O mercado fica ali à porta e continuo a dizer que o meu sentimento é esse. Os jogadores estão a trabalhar para serem convocados e é com base no que vejo diariamente que faço a convocatória, bem como o 11 inicial. Da minha parte há foco total e da parte deles também. É algo que percebemos que suscita curiosidade, nesta fase final do mercado pode sempre haver movimentações, mas pelo que tenho falado com o presidente por agora as coisa estão muito tranquilas. Mas nunca se sabe o que pode acontecer até ao último dia.""É um problema. Esses jogadores devem chegar dia 9 e o jogo com o Sporting deve ser dia 11. Sabemos que o tempo é curto, mas depois do Arouca vamos falar com os atletas e com as diferentes federações. O importante é estarmos todos em sintonia.""Vou agora inteirar-me. Houve essa reunião na Liga, gostava de saber o que se passou, mas ainda não falei com o Luís Gonçalves.""Não!""Se não jogar há 24 opções, sendo que o Otávio joga normalmente no setor intermédio... Mas ele melhorou bastante."