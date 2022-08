Conceição: «Este não é o campeonato da azia, porque aí não era preciso jogar. Eu ganhava logo a taça»

Sérgio Conceição estava naturalmente satisfeito após a vitória do FC Porto sobre o Sporting por 3-0 . À SportTV, o técnico portista falou num jogo bem sucedido da sua equipa e aproveitou para deixar uma indireta a Rúben Amorim, por conta das declarações da véspera do seu homólogo leonino "O jogo estava estrategicamente planeado dessa forma: nós com bola a tentar aproveitar as fragilidades do Sporting. Conseguimos ser muito pressionantes sem faltar clarividência. Fomos muito inteligentes. O Sporting é verdade que, quando fizemos o golo, teve uma boal no poste. Mas na primeira parte não deixámos o Sporting sair com perigo. É uma equipa que tem qualidade, muito bem treinada... Depois, a acabar a primeira parte, houve duas situações em que, empolgados pelo público, queremos lançar rápido e levámos um ataque do Sporting, de onde surgiu uma outra ocasião", começou por dizer, à SportTV."Na segunda parte demos estrategicamente algum terreno ao Sporting na fase de construção inicial. Nos momentos importantes do jogo marcámos. O Diogo esteve bem em uma ou duas ocasiões, mas está lá para isso. O campeonato é uma maratona. Não é o campeonato da azia, porque aí não era preciso jogar porque eu ganhava a taça. E fico contente por o Taremi ter ficado fora dos penáltis... Solidariedade para com ele, pelo que tem sido visto. Um abraço pelo esforço que fez, dando sempre o máximo pela equipa, depois de no lance do Evanilson ter ficado queixoso e ter sempre querido continuar", destacou.