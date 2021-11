Conceição esteve de olho na explicação dos livres de Sérgio Oliveira

Há quase oito meses, Sérgio Oliveira colocou o FC Porto nos quartos-de-final da Champions com um livre direto marcado de forma superior em Turim. Um dos momentos do jogo em que o médio, de 29 anos, se notabilizou e ajudou a subir a sua cotação no futebol italiano.

Mas afinal quem é o grande responsável pelo sucesso da equipa na execução dos livres? "Certamente que será o treinador", respondeu de pronto Sérgio Oliveira, entre sorrisos, na conferência de imprensa. "É um momento que trabalhamos bastante, sim, o míster traz bastantes ideias e coloca-as em prática, ou melhor, colocá-las em prática da melhor forma cabe-nos a nós. É um momento isolado do jogo, em que temos de estar concentrados defensivamente e também tentar tirar proveito ofensivamente", respondeu o internacional português.

Sérgio Conceição ouviu com atenção a explicação do seu jogador e, de pé, numa atitude inédita, não abandonou o auditório do Olival sem deixar o seu recado. "Bolas paradas são os jogadores que cobram por eles. São eles que trazem de casa...", começou por abordar o tema num tom algo irónico. Mais sério, Conceição explicou que nos livres diretos ressalta o talento de quem os executa, neste caso Sérgio Oliveira, e nos outros entra o dedo do treinador e da equipa técnica. "Há uma situação em que são eles, que são os livres diretos, o Sérgio bate diretamente à baliza, isso é o talento dele. As outras combinações já somos nós", concluiu a reflexão.